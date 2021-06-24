Суд отменил решение об отставке главы МО «Лиговка-Ямская» в Петербурге

Глава муниципалитета "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский остается в своей должности решением суда. Фото: vk.com/mo_ligovka Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/daily/21712087.5/4322383/

Суд отменил решение муниципального совета МО «Лиговка-Ямская» об отставке местного главы. Напомним, ранее депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы досрочно прекратить полномочия Вадима Войтановского. Этого чиновника петербуржцы могут знать по резонансной песне, которую в честь него исполнила работница МО. Текст композиции был преисполнен любовью и похвалой.

Вот только в МО случился раздор, депутаты без присутствия самого Войтановского хотели убрать его. Чиновник малость удивился от решения совета и пошел в суд, который в итоге встал на его сторону. Войтановский остается в должности.

- Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное исковое заявление Вадима Войтановского о признании незаконными действий муниципального совета МО «Муниципальный округ Лиговка-Ямская». Суд требования удовлетворил, - коротко сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.