Внедорожник насмерть сбил женщину на Дворцовой набережной

На Дворцовой набережной внедорожник насмерть сбил женщину. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге водитель «Тойоты» насмерть сбил женщину, перебегавшую дорогу на красный сигнал светофора. Владелец внедорожника попросту не успел среагировать на неожиданный маневр пешехода. К сожалению, сбитая женщина скончалась до приезда «скорой».

- ДТП произошло в 11:25 на перекрестке Дворцовой набережной и Мраморного переулка. Водитель, управляя а/м Toyota, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в зоне регулируемого п/п на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход погиб на месте, - передает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

Судя по видеозаписи аварии, пешеход выскочила на дорогу из-за машин, стоящих в пробке.