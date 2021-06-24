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Происшествия24 июня 2021 22:26

Внедорожник насмерть сбил женщину на Дворцовой набережной

Пешеход бежала на красный сигнал светофора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Дворцовой набережной внедорожник насмерть сбил женщину.

На Дворцовой набережной внедорожник насмерть сбил женщину.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге водитель «Тойоты» насмерть сбил женщину, перебегавшую дорогу на красный сигнал светофора. Владелец внедорожника попросту не успел среагировать на неожиданный маневр пешехода. К сожалению, сбитая женщина скончалась до приезда «скорой».

- ДТП произошло в 11:25 на перекрестке Дворцовой набережной и Мраморного переулка. Водитель, управляя а/м Toyota, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в зоне регулируемого п/п на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход погиб на месте, - передает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

Судя по видеозаписи аварии, пешеход выскочила на дорогу из-за машин, стоящих в пробке.

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Водитель "Тойоты" насмерть сбил пешехода на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Водитель "Тойоты" насмерть сбил пешехода на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Видео: vk.com/dorinspb