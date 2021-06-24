10 тысяч коек для больных коронавирусом развернут до конца недели в Петербурге

В Петербурге развернут около 10 тысяч коек до конца недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собираются до конца текущей недели развернуть до 10 тысяч коек для больных коронавирусом. Как рассказал губернатор Александра Беглов, это необходимо сделать, поскольку рост заболеваемости продолжается, а смертность бьет рекорды. Под сокращение пойдут плановые койки в больницах.

- Раньше больной выписывался быстрее, а сегодня он лечится более длительно. Вовремя не обращаются и тяжелее болеют. Многие, кто сегодня лежит в больницах, думали, что их не коснется эта проблема. У них было время, чтобы привиться, у них были возможности сделать это бесплатно в любое время, но это время было упущено, -посетовал Беглов в эфире телеканала «78».

Добавим, что экстренную помощь в Северной столице будут оказывать в прежнем темпе, несмотря на сокращение плановых коек.