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Общество25 июня 2021 0:17

Беглов собирается повторно привиться от коронавируса

Свои примером губернатор хочет показать важность вакцинации от инфекции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Губернатор Петербурга сообщил о повторной вакцинации.

Губернатор Петербурга сообщил о повторной вакцинации.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в эфире телеканала «78», что повторно привьется от коронавируса на следующей неделе, то есть в период с 28 июня по 4 июля. Напомним, в прошлый раз градоначальник сделал вакцину 1 марта, точнее, ее первый компонент. Получается, что с момента прошлой прививки прошло 4 месяца.

Причину такого решения губернатор не называет, но своим примером показывает, как можно поступить во время очередного роста заболеваемости инфекцией.

- Преодоление любой эпидемии зависит не только от действий властей. Это результат консолидированных действий и жителей, и власти, - подчеркивает губернатор.

Тем временем Петербург вновь обновил антирекорд по числу зарегистрированных смертей от коронавируса за сутки.