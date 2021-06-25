Последние новости в Санкт-Петербурге на 25 июня 2021 года: Свадьба врачей из «красной зоны» и вероятность отключения света на севере города

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 25 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру пятницы, 25 июня 2021 года. В «Ленэнерго» подвели итоги пожара на подстанции у ТЭЦ, расположенной на севере города. Как оказалось, ремонт на сооружении продлится долго. В это время существует риск, что более 60 тысяч жителей четырех районов Северной столицы могут остаться без света. Однако аварийные службы дежурят круглосуточно и готовы оперативно подключать потребителей к резервной схеме электроснабжения, в случае необходимости.

У петербургского депутата ЗакСобрания Алексея Цивилева умер двухмесячный ребенок. Малыш родился здоровым, но потом вся семья заболела коронавирусом. Ребенку поставили тяжелые диагнозы, но не исчез из них только один – порок сердца. Его надо было оперировать, но, к сожалению, малыш скончался до вмешательства медиков. «КП-Петербург» поговорила с опытными врачами, чтобы выяснить, повлиял ли на трагедию коронавирус. Ответы неоднозначные.

Врачи из «красной зоны» в госпитале в «Ленэкспо» поженились, познакомившись на работе. Александр и Дарья частенько трудится по 12 часов в день на благо здоровья зараженных горожан. Во время второй волны пандемии они умоляли руководство отправить их во временный госпиталь. Читайте их захватывающую историю, полную испытаний, по ссылке.

Власти Петербурга планируют до конца недели увеличить число коек в стационарах до 10 тысяч. Известно, что новый корпус больницы Святого Луки примет минимум 170 пациентов с коронавирусом. «КП» https://www.spb.kp.ru/daily/28295/4434452/https://www.spb.kp.ru/daily/28295/4434452/ и выяснила, что клиника является «трансформером», в том числе с реанимацией.