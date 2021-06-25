Дождь затопил парадную в многоэтажке в Петербурге

Дом затопило дождем в Сестрорецке Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге после дождичка в четверг затопило один из домов. 24 июня 2021 года в курортном Сестрорецке все этажи парадной дома 32 на Дубковском шоссе оказались в воде. С верхних этажей лился настоящий водопад. Об этом в социальной сети рассказали местные жители.

- Затоплена парадная и квартиры последних этажей и не только. Связано с забитой мусором ливневой трубой, службы оповещены, в настоящее время пострадавшие останутся без электроэнергии (до просушивания). Надеемся на своевременно принятые меры, если не успеют сработать то зальёт повторно, - пожаловались жильцы.

Жильцы заявили, что боятся пройти по парадной, так как пол мокрый и скользкий, везде есть электропороводка, которая может ударить.

Насколько серьезно пострадали квартиры местных жителей не сообщается.