Пенсионерка погибла в пожаре в Калининском районе

Пенсионерка погибла в пожаре на улице Байкова Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пенсионерка погибла во время ночного пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга. Возгорание произошло в двенадцатом часу ночи в доме 11/3 по улице Академика Байкова. Местные жители сразу же вызвали спасателей.

- В трехкомнатной отдельной квартире, в комнате и коридоре выгорела обстановка на общей площади 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

Около часа потребовалось спасателям для того, чтобы потушить пожар. Квартиру тушили 22 человека МЧС и пять единиц техники. По все видимости, погибшую женщину нашли уже после того, как огонь был ликвидирован.

- Сгорела квартира на втором этаже. Задохнулась бабушка. Внучка в карете скорой помощи, - рассказали местные жители в социальной сети.

На данный момент проводится проверка для того, чтобы установить причину смерти.