30-градусная жара вернется в Петербург 25 июня

Жара вернется в Петербург 25 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

Не долго петербуржцы радовались понижению температуры. В пятницу, 25 июня 2021 года, в Санкт-Петербург вернется 30-градусная жара. Однако не обойдется без кратковременных дождей и даже гроз. Правда прохлады они не принесут.

- Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться атмосферным фронтом, расположившимся вдоль западных границ мощного антициклона. Он станет причиной кратковременных дождей и гроз, однако дальнейшего понижения температуры ожидать пока не стоит, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 28-30 градусов, по Ленинградской области плюс 27-32 градуса. Ветер ожидается восточный 3-8 метров в секунду с усилением во время грозы.