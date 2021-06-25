Грозы с ливнями обрушатся на Ленобласть 25 июня

Гроза надвигается на Ленобласть 25 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ленинградскую область надвигается ураган. В пятницу, 25 июня 2021 года, МЧС предупредило о том, что на регион обрушатся ливни и грозы. Ожидается, что стихия начнет бушевать уже с часа дня.

- Начиная с 13-16 часов, ожидаются грозы, местами с порывистым ветром до 15-18 метров в секунду и ливнями, - сообщили в МЧС.

Однако после освежающих ливней в область снова вернется знойная жара. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 30-32 градусов.

Спасатели напомнили, что во время грозы следует соблюдать правила безопасности: в доме закрывать окна и двери, а также дымоход. В случае, если вы находить на природе, то нужно затушить костер, так как дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.