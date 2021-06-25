Движение общественного транспорта закроют в центре Петербурга из-за "Алых парусов"

В центре Петербурга закроют движение для общественного транспорта из-за "Алых парусов" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге из-за проведения праздника выпускников "Алые паруса" закроют движение общественного транспорта в центре города. Так, трамвай №3 по Троицкому мосту прекратил ходить уже с 21 июня и вернется на маршрут лишь в 10 утра 28 июня 2021 года.

- С 16:00 25 июня и до 5:00 26 июня закрывается движение по Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, по Биржевой площади, Малой Морской улице и Гороховой улице. Ограничения коснутся троллейбусов №1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22, - сообщили в "Горэлектротранс".

Также трамваи №6 и 40, а также троллейбусы №9, 10, 11 и 31 не будут ездить по проспекту Добролюбова с 10:00 25 июня до 5:00 26 июня.

Движение по Литейному мосту закроется с 22:00 25 июня до 5:00 26 июня. Трамвай №3 не будет ходить вовсе, а троллейбусы №3 и 8 пойдут в объезд.