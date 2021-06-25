Труп мужчины с тюремными татуировками нашли в парке Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли труп мужчины, который при жизни явно относился к преступному миру. Тело обнаружила женщина утром в четверг, 24 июня 2021 года, во время прогулки по парку Воинской славы в Невском районе, и позвонила в полицию.

- На вид умершему мужчине было около 60 лет, плотного телосложения, коротко стриженный и седовласый. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины было украшено тюремными татуировками. На левой ноге у него красовалась рука с розой, надпись "Урка", на правой ноге изображена рука с кинжалом. На груди у мужчины был вытатуирован лик Христа, на руках и плечах звезды, в общей сложности семь штук. Также на животе полицейские обнаружили шрам в виде креста.

Тело было направлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Также проверку проводит следственный комитет.