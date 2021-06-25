Парень прыгнул с 15-метрового Яхтенного моста в Неву

Мужчина прыгнул с Яхтенного моста в Неву Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга во время жары охлаждаются как могут и делают много безумных вещей. В четверг, 24 июня 2021 года, парень прыгнул с 15-метрового Яхтенного моста, расположенного рядом с "Газпром Арена" прямиком в Большую Невку. Собравшиеся вокруг зрители сняли все происходящее на видео.

- Повезло, что хорошо в воду зашел, разбиться в таком прыжке — проще простого, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Прыгал с моста в тот день парень не один. Вместе с ним экстремальные трюки выполняли и другие молодые люди. Некоторые делали даже сальто в воздухе.

Однако не все отнеслись к такому поступку молодого человека с восхищением.

- Если не ошибаюсь, то в прошлом гоу там погиб парень. Тоже прыгнул с моста в водичку.

Действительно, прыгать с моста не безопасно. Тем более, что в этой части Невы небольшая глубина.