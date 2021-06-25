Почти 40 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки

Около 40 тысяч тестов на ковид сделано за сутки в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти 40 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Такие цифры на утро 25 июня приводит городской Оперативный штаб, мониторящий ситуацию с распространением ковида в городе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39 705 человек, - уточняет пресс-служба Смольного.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, горожане активно звонят в информационно-справочную службу по короткому номеру 122. Операторами за сутки обработано 23 569 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напоминаем, что по этому же номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или на вакцинацию от ковида.