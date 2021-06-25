Работу кондиционеров проверят в общественном транспорте Петербурга после жалоб пассажиров

После жалоб пассажиров в Петербурге начали проверять работу кондиционеров в общественном транспорте Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга массово стали жаловаться на духоту в общественном транспорте. Из-за аномальной жары кондиционеры стали либо ломаться, либо не работать еще по какой-либо причине. В пятницу, 25 июня 2021 года, комитет по транспорту заявил, что уже начал проверки работы кондиционеров.

- Инициированы проверки систем кондиционирования в автобусах в связи с обращениями горожан на некомфортные условия поездки в общественном транспорте. По всем выявленным фактам неработающих кондиционеров к сотрудникам транспортных предприятий применены дисциплинарные меры, - отметили в комитете.

Также отмечается, что в июньскую жару городские автобусы работали в условиях двойной нагрузки обеспечивая перевозку зрителей чемпионата Европы. С 24 июня все автобусы–шаттлы, направлены на усиление городских маршрутов в разных районах города.