Губернатор Петербурга заявил о «нулевой толерантности» к отказавшимся вакцинироваться

"Нулевая толерантность" должна быть к антипрививочникам и не соблюдающим меры безопасности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал громкое заявление по ситуации с коронавирусом. Глава города отметил, что общество не может относиться с терпимостью к антипрививочникам и тем, кто не соблюдает карантинные ограничения.

- Даже если ты соблюдаешь все правила безопасности, но кто-то не соблюдает, он тебя заразит просто-напросто. А дальше цепочка идет. Вы знаете, мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, для своих близких, окружающих, это еще и нагрузка на здравоохранение - отметил губернатор.

По словам Беглова, не надо удивляться, почему врач едет на вызов долго, потому что нагрузка на здравоохранение возросла в несколько раз - В штатном режиме медики обслуживают 5-7 вызов в день, а сейчас - 25-30.

Губернатор поблагодарил тех, кто сделал прививки и призвал остальных поступать также.

- У нас нет другого пути, кроме как получить коллективный иммунитет. Мы должны ответственно относиться к себе, к окружающим, к медицинским работникам. Койки не бесконечны! - заявил Беглов.