Пожар произошел в здании администрации Московского района в Петербурга

В администрации Московского района Петербурга произошел пожар Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В здании администрации Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании в доме 2 по улице Благодатной поступило на пульт МЧС в 09:39 часов в пятницу, 25 июня 2021 года. На место незамедлительно выехала бригада спасателей в составе 20 человек и четырех единиц техники.

- Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что возгорание произошло в вентиляционном помещении. Загорелся мусор на площади в 5 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Благодаря оперативной работе спасателей огонь удалось быстро потушить. К 10 часам утра пожар уже был ликвидирован. Производилась ли эвакуация, не сообщается. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, что во время ночного пожара в Калининском районе погибла пенсионерка.