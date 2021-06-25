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Общество25 июня 2021 10:56

Сирены внезапно завыли в центре Петербурга

Их услышали жители района метро «Звенигородская»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Сирены внезапно завыли в Петербурге.

Сирены внезапно завыли в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сирены системы оповещения напугали утром 25 июня жителей центральной части Петербурга, внезапно завыв без предупреждения. Правда, это продолжалось всего несколько секунд, а не минуту, как обычно бывает при проверке.

- У «Звенигородской» завыли сирены. Но только раз прозвучала и все. Ничего особенного на первый взгляд не происходит, - сообщает сотрудник «Комсомолки», живущий в центре города.

Редакция «КП-Петербург» будет следить за развитием событий.