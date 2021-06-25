Пункты вакцинации от коронавируса откроются в фитнес-центрах Ленобласти

В фитнес-клубах Мурино и Кудрово откроют пункты вакцинации от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области откроются пункты вакцинации в фитнес-центрах. Как сообщили в администрации региона в пятницу, 25 июня 2021 года, мобильные пункты начнут работать пока в Мурино и Кудрово. Там смогут привиться не только сотрудники, но и клиенты спортивных залов.

- Первыми, кто решил обезопасить свои учреждения для сотрудников и посетителей в связи с распространением коронавирусной инфекции, стала сеть фитнес-центров "Alex Fitness" с 6 июля на территории этих спорторганизаций в Мурино и Кудрово откроются мобильные пункты вакцинации от коронавируса, - рассказали в администрации Ленобласти.

Вакцинация будет проходить в порядке живой очереди, поэтому предварительная запись не нужна. Привиться сможет любой человек, главное иметь при себе паспорт и полис ОМС.

В фитнес-клубах всегда большая проходимость. К примеру, в летний период заполняемость фитнес-клубов составляет до 1,5 тысячи человек в сутки. В осенне-зимний и весенний сезоны эта цифра доходит до 2,5 тысяч человек в день.