Работу станции метро «Проспект Просвещения» ограничат на два месяца из-за ремонта эскалатора

Из-за ремонта эскалатора вход на "Проспект Просвещения" будет ограничен. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новое испытание ждет жителей севера Петербурга, которые пользуются станцией метро «Проспект Просвещения». С 1 июля здесь начинается плановый капремонт эскалатора, что приведет к ограничениям и изменению графика работы станции.

- В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Проспект Просвещения». С 1 июля по 31 августа 2021 года по рабочим дням с 07:45 до 08:45 часов вход в вестибюль ограничен, - сообщает пресс-служба метрополитена.

При этом время может быть изменено в зависимости от обстановки: наплыва пассажиров и необходимости тех или других работ ремонтниками.

Петербуржцев призывают помнить об ограничениях и заранее планировать поездки по времени.