Джип влетел в торговый зал супермаркета в Петербурге

"Киа" влетела в магазин на проспекте Космонавтов. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

«Сходил за хлебушком», - шутят жители Петербурга после ночного происшествия в Московском районе города, где внедорожник «Киа» протаранил стену супермаркета и на полном ходу влетел в торговый зал. По счастью, все произошло ночью и покупателей внутри не было.

- Киа Соренто заехал за хлебушком прямо в Оkей на Космонавтов. В полиции уточнили, что авария произошла в половине четвертого ночи, - сообщает паблик «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, иномарка полностью въехала в торговый зал, разнеся по пути ящики с хлебом, который собирались раскладывать по полкам перед началом рабочего дня.

Предварительно, сотрудник магазина не пострадали. А вот водителя машины пришлось госпитализировать. Одна из вероятных причин ДТП - ему стало плохо за рулем.