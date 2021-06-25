Более 16 тысяч человек привились против коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый рекорд по вакцинации установлен в Петербурге. За 24 июня в городе первым компонентом вакцины было привито почти 11 тысяч человек, еще около шести тысяч закончили цикл вакцинации.

- За прошедшие сутки первично привито 10 920 человек, вторично – 5 776. С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 822 815 человек. Из них 681 777 - полностью, - сообщает в информационной справке пресс-служба Смольного.

За все время в Петербург поступило 952 102 комплекта доз вакцины, в свободном доступе имеются 129 287 комплектов доз. Правда, большая часть из них - «Спутник». Запись на прививку «КовиВаком», например, остановлена до поступления новых партий препарата.

Прошлый рекорд по вакцинации был установлен пару дней назад.