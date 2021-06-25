Почти 1,2 тысячи человек заразились коронавирусом в Петербурге на 25 июня

Новый рост заражения коронавирусом зафиксирован в Петербурге на 25 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Статистика заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает расти с каждым днем. На 25 июня 2021 года суточный прирост заболевших увеличился на 4,2 процента по отношению к предыдущему дню и достиг почти 1,2 тысячи человек.

- За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано еще 1194 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1897 пациентов и скончались 98, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19. За все время пандемии статистика насчитывает 462 895 зараженных, 15 793 умерших и 436 708 пациентов, поборовших заболевание.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 25 июня 2021 года / Фото: Яндекс

Ситуация в городе ухудшается, поэтому губернатор Александр Беглов не исключает, что в Петербурге может начаться и обязательная вакцинация от коронавируса. Первыми инициативу на себя вяли рестораторы и работники общепита, а также представители крупных торговых центров. Также градоначальник заявил о "нулевой толерантности" к антипрививочникам.

- Вы знаете, мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, для своих близких, окружающих, это еще и нагрузка на здравоохранение, - отметил Беглов.