30-тысяч выпускников посетят "Алые паруса" в Петербурге в 2021 году

"Алые паруса" в 2021 году посетят 30 тысяч выпускников Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге идут последние подготовки к празднику "Алые паруса", который состоится в ночь с 25 на 26 июня 2021 года. В этом году из-за коронавирусных ограничений мероприятие пройдет исключительно для выпускников школ - остальные петербуржцы и гости города не смогут посмотреть на бриг даже с набережных, так как они будут закрыты. Кроме того, и бывших 11-классников будет немало.

- В этом году праздник "Алые паруса" посетят почти 30 тысяч выпускников, - сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе комитета по образованию.

Напомним, что для выпускников ввели правила посещения "Алых парусов". Участники должны будут обязательно носить маски. Также при входе на Дворцовую площадь, где состоится концерт, у всех подростков проверят температуру тела.