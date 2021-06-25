Почти сто человек умерли в Петербурге за сутки от коронавируса

Суточная смертность в Петербурге держится на рекордном уровне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти сто смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в Петербурге за минувшие сутки. Такие данные приводит портал «Стопкоронавирус» на утро 25 июня. Рекорд по летальности от ковида не побит, но уровень смертности держится к нему очень близко.

- 98 человек умерли за сутки в Петербурге по причине заболевания коронавирусом, - сообщает портал.

Отметим, что абсолютный рекорд по суточной смертности за все время пандемии был отмечен накануне, тогда были подтверждены 99 летальных исходов. Позавчера смертей было 93.

А всего с начала 2020 года, когда коронавирус пришел в Россию, скончались уже 15 793 петербуржца.