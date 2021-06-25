Ребенок в коляске получил ожог из-за брошенного с балкона окурка

Кинутый из окна окурок обжег ребенка в коляске. Фото: vk.com/public174834195

Брошенный из дома окурок стал причиной серьезного ожога у маленького ребенка из Мурино. Недокуренная сигарета попала в коляску, когда мама с малышом гуляла под окнами многоэтажки. Женщина быстро схватила сына на руки, но окурок уже успел обжечь ему руку.

- Вечером 23 июня из окна дома 2, корпус 2 по Петровскому бульвару в проезжающую мимо детскую коляску была брошена непотушенная сигарета. Двухмесячный ребенок получил сильный ожог, - пишет мама малыша в паблике «Мурино» ВКонтакте.

По счастью, жизни ребенка ничего не угрожает, но родные мальчика призывают курильщиков быть внимательнее и аккуратнее. Если уж нет сил удержаться от вредной привычки, то можно сделать пепельницу из консервной банки и кидать окурки в нее. Тем более, что из-за брошенных вниз «бычков» происходят пожары, в которых гибнут люди.

- Мне кажется уже пора вычислять этих ****** и кормить их окурками принудительно! Зла не хватает! - возмущаются в комментариях горожане.