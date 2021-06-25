Четыре станции метро закроют в Петербурге с 21:00 25 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге станции метро "Невский проспект", "Адмиралтейская", "Горьковская" и "Спортивная" закроются 25 июня в 21:00 часов. Это связано с проведением праздника "Алые паруса". Однако не доступны вестибюли будут всего четыре часа.

- С 01:00 часов 26 июня станции будут снова открыты, - сообщили в петербургском метрополитене.

Из-за "Алых парусов" метрополитен Петербурга будет работать всю ночь. Правда, поезда увеличат интервал движения до 4-7 минут. В ночное время будут закрыты вестибюли на тех станциях, где имеется два входа и выхода.

Напомним, что с 2:00 до 4:30 проездные билеты на БСК и интернет-платежи приниматься не будут. Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам, банковским картам и жетонам. Приобрести жетоны можно будет только за наличный расчет.