Новые ограничения движения вводятся в Петербурге с 26 июня 2021

Новые ограничения ждут петербургских водителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые ограничения в движении по дорогам Северной столицы вступают в силу с 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ).

- С 26 июня 2021 года по 14 октября 2022 года в связи с размещением пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по Прилукской улице от Днепропетровской улицы до Тамбовской улицы, - говорится в сообщении.

Не такие длительные работы ограничат проезд по Хрустальной улице от улицы Бехтерева до Смоляной . Здесь с 26 июня по 14 июля 2021 года будут прокладывать инженерные сети.

Самые короткие ограничения - на улице Хлопина. На сутки, с 26 по 27 июня полностью закрывается движение транспорта от Политехнической улицы до Гжатской улицы.