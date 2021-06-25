Строительство перехватывающей парковки началось в Пушкине

В Пушкине началось строительство перехватывающей автостоянки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Пушкин Санкт-Петербурге 25 июня 2021 года началось строительство перехватывающей парковки. Она расположится на Удаловской улице рядом с железнодорожной станцией "Царское село".

- Итогом работ станет перехватывающая автостоянка на 90 машиномест, которая поможет автомобилистам, следующим в Петербург, пересесть на общественный транспорт и избежать пробок, - рассказали в комитете по транспорту.

В планах до конца текущего года провести все работы по водоотведению и электроснабжению, а также установке дорожных знаков и нанесению разметки.

На стоянке будет работать автоматизированное парковочное оборудование, включая кассы для оплаты парковки, шлагбаумы, электронное табло, парковочный светофор и антивандальные камеры для считывания номеров. Также там появится крытая велопарковка.