Автомобилист раздавил котенка, спавшего под двигателем машины в Петербурге

В Петербурге автомобилист раздавил котенка, попавшего под капот машины Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге автомобилист раздавил котенка и уехал, даже не заметив это. Утром в пятницу, 25 июня 2021 года, водитель сел за руль своей машины, припаркованной во дворе дома 8/2 на Генерала Симоняка и поехал по своим делам. В этот момент котенок, спавший под двигателем, начал выбираться из машины, однако выпал ровно под колесо, которое проехалось по нему.

- Недавно родились котята около дома, всем подъездом кормим и радуемся им, а тут такой сюрприз из-за невнимательности, - рассказали местные жители в соцсети.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как животное после наезда на него машины начало биться в агонии, искривляясь и подпрыгивая от боли. Спустя несколько секунд он испустил дух.

Петербуржцы напомнили, что уличные коты часто забираются спать под колесные арки или под капот, особенно в зимнее время, чтобы погреться. Перед тем как поехать рекомендуется постучать по машине, чтобы животные успели убежать.