МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге на выходные

МЧС предупреждает о грозах в Петербурге 26 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербург продолжает чтить традиции: погода в городе портится аккурат на выходных. Вот и сейчас о идущих на город грозах с дождями предупреждает региональное управление МЧС. Впрочем, после 35-градусной жары, для многих это будет желанным.

- 26 июня в Санкт-Петербурге во второй половине ночи и днем ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, град. При грозе порывистый ветер, - сообщает пресс-служба МЧС.

Температура воздуха в субботу составит +25...+27 градусов.

Практически такая же погода обещана и на воскресенье. С той лишь разницей, что града при грозе синоптики не прогнозируют. А вот ветер и дождь - будут.