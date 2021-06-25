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Общество25 июня 2021 14:27

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге на выходные

Синоптики дали прогноз с дождями и грозами
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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МЧС предупреждает о грозах в Петербурге 26 июня.

МЧС предупреждает о грозах в Петербурге 26 июня.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербург продолжает чтить традиции: погода в городе портится аккурат на выходных. Вот и сейчас о идущих на город грозах с дождями предупреждает региональное управление МЧС. Впрочем, после 35-градусной жары, для многих это будет желанным.

- 26 июня в Санкт-Петербурге во второй половине ночи и днем ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, град. При грозе порывистый ветер, - сообщает пресс-служба МЧС.

Температура воздуха в субботу составит +25...+27 градусов.

Практически такая же погода обещана и на воскресенье. С той лишь разницей, что града при грозе синоптики не прогнозируют. А вот ветер и дождь - будут.