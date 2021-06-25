Петербургскую школьницу изнасиловал молодой любовник ее матери

Петербургскую школьницу изнасиловал 24-летний сожитель ее матери Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 15-летняя девочка стала сексуальной жертвой молодого сожителя своей матери. 21 июня 2021 года на телефонную линию "Ребенок в опасности" поступило сообщение о том, что школьницу насилует 24-летний парень. Делом незамедлительно занялся следственный комитет.

- По данным следствия, обвиняемый в феврале и марте 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов по улице Планерной, применяя физическое насилии и удерживая девочку изнасиловал ее, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и развратные действия, - рассказали в следственном комитете.

Подозреваемого оперативно задержали и возбудили три уголовных дела. На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, что телефоны горячей линии "Ребенок в опасности": 8-812-312-08-00 для Петербурга и 8-800-200-97-800 для Ленинградской области.