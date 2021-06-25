Торговый центр «ОКА» загорелся в Колпино

Огонь вспыхнул на крыше ТЦ "ОКА" в Колпино. Фото: vk.com/kolpr

Пожар произошел в торговом центре «ОКА», расположенном на Октябрьской улице в Колпино. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Людей из здания эвакуировали, на месте работают сотрудники МЧС.

- Горит торговый центр «ОКА». Возгорание крыши произошло над магазином «Спортмастер», - пишут в паблике «Колпинский район Санкт-Петербурга» местные жители.

По предварительным данным, на крыше здание загорелось оборудование. Пожар был оперативно ликвидирован. Причины возгорания уточняются дознавателями.

Сведений о пострадавших не поступало.