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Происшествия25 июня 2021 14:58

Торговый центр «ОКА» загорелся в Колпино

Посетителей эвакуировали, на месте работают пожарные расчеты
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Огонь вспыхнул на крыше ТЦ "ОКА" в Колпино. Фото: vk.com/kolpr

Огонь вспыхнул на крыше ТЦ "ОКА" в Колпино. Фото: vk.com/kolpr

Пожар произошел в торговом центре «ОКА», расположенном на Октябрьской улице в Колпино. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Людей из здания эвакуировали, на месте работают сотрудники МЧС.

- Горит торговый центр «ОКА». Возгорание крыши произошло над магазином «Спортмастер», - пишут в паблике «Колпинский район Санкт-Петербурга» местные жители.

По предварительным данным, на крыше здание загорелось оборудование. Пожар был оперативно ликвидирован. Причины возгорания уточняются дознавателями.

Сведений о пострадавших не поступало.