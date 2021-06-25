Беглов рассказал, что даст переезд «Газпрома» в Петербург

Юридический переезд "Газпрома" из Москвы в Петербург планируют завершить до осени. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга рассказал, что даст переезд «Газпрома» городу. По словам главы Северной столицы, перерегистрация компании принесет многомиллиардные поступления в бюджет и прочие блага.

- Финансовые службы правительства Санкт Петербурга и ПАО «Газпром» должны проработать детали принятого решения, оценить значимость будущих отчислений в городской бюджет. Уверен, переезд «Газпрома» в Петербург окажет значимое влияние на экономику города, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Глава города отметил, что компания давно участвует в жизни Петербурга и построила 20 спортивных центров по программе «Газпром»-детям».

Напомним, что ранее было обнародовано решение акционеров «Газпрома», которые проголосовали за изменение устава и смену московской прописки компании на петербургскую. Отметим, что столичный бюджет за последние два года получил от «Газпрома» 86 и 20 миллиардов рублей виде налогов.

Перерегистрацию планируется завершить к осени. Центральный офис компании расположится в «Лахта Центре».