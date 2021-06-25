Экипаж вертолета Ми-8, разбившегося в Ленобласти, наградят посмертно

Экипаж вертолета Ми-8, который разбился под Гатчиной, приставят к награде Фото: СОЦСЕТИ

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков в пятницу, 24 июня 2021 года, предложил посмертно наградить экипаж вертолета Ми-8, который разбился в Ленинградской области накануне вечером. Он уже направил ходатайство по этому поводу.

- За мужество и героизм, проявленные в ходе последнего полета, экипаж в составе майора Николая Мулюкина, старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова, капитана Дениса Куликова будет представлен к государственным наградам, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Трагедия произошла в деревне Корпикюля из Гатчинского района. Летчики пытались произвести посадку вертолёта и до последнего уводили падающую машину от жилых домов населенного пункта, чтобы спасти от гибели мирных граждан. В итоге воздушное судно рухнуло менее чем в 200 метрах от жилых домов. На борту находились три человека, все погибли.