В Петербурге начали дарить «Айфоны» за прививку от коронавируса

Жительнице Пушкина подарили "Айфон" за прививку от ковида. Фото: gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin

Петербург присоединился к регионам, где среди вакцинированных разыгрывают призы или им дарят подарки. Пока они не такие дорогостоящие, как в Подмосковье, где обещают квартиру, но весьма осязаемые. Так, жительница Пушкинского района после прививки получила новенький «Айфон» из рук главы администрации.

- Владимир Омельницкий поздравил 30-тысячного жителя района, сделавшего прививку против коронавирусной инфекции. Юбиляру вручили «Айфон» последней модели, а также именной сертификат и цветы. Счастливой обладательницей ценного подарка оказалась 40-летняя жительница Людмила Олефиренко. От COVID-19 женщина прививалась первым компонентом вакцины «Спутник V», - сообщает пресс-служба администрации Пушкинского района.

Победителя розыгрыша определили по данным Федерального регистра вакцинируемых. А телефон куплен на деньги предприниматели Пушкинского района, которые обратились с инициативой к властям.

Подарки не последние, их обещают 35- и 40-тысячному привитому жителю района.