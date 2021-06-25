Беглов поздравил петербургских выпускников с окончанием школ

Беглов поздравил петербургских выпускников с праздником Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил выпускников школ, гимназий, лицеев и колледжей с праздников. В пятницу, 25 июня 2021 года, обратился к бывшим одиннадтиклассникам, которые успешно завершили учебу и сдачу ЕГЭ, несмотря на то, что весь минувший год был тяжелым из-за пандемии.

- Дорогие друзья! Вы вступаете во взрослую жизнь в трудный исторический момент. Петербургская школа обеспечила вас глубокими знаниями и полезными навыками, научила дружить и верить в себя. Нам очень нужны ваши яркие таланты и крепкие руки. В трудную минуту вы всегда можете рассчитывать на поддержку мудрых наставников и всего Санкт-Петербурга, - отметил Беглов.

В этом году петербургские выпускники показали прекрасные результаты на ЕГЭ. 4 выпускника набрали 100 баллов по двум предметам. Выпускница 470-го лицея Калининского района Полина Ефимова добилась наивысших оценок трижды.

Беглов пожелал выпускникам продолжить образование и найти дело по душе. А уже вечером 25 июня их ждет грандиозный праздник "Алые паруса".