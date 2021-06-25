Новый пассажирский терминал появится в Пулково

Пулково ждет масштабная модернизация Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пулково появится новый пассажирский терминал. Об этом в Смольном рассказали 25 июня 2021 года. В целом, к 2025 году аэропорт Санкт-Петербурга ждет масштабная модернизация, которая позволит "воздушным воротам" города обслуживать еще больше пассажиров.

- К 2025 году на территории аэропорта Пулково планируется обновить производственную инфраструктуру: построить дополнительный терминал по обслуживанию пассажиров, провести реконструкцию привокзальной площади перед Терминалом А, выполнить создание пешеходной зоны, а также строительство ангаров для стоянок самолетов и офисно-деловых центров, - рассказали в Смольном.

Строительство дополнительного терминала позволит принимать до 40 миллионов пассажиров в год. Сейчас его максимальная нагрузка порядка 25 миллионов человек в год.

Кроме того, к Пулково собираются построить подземный туннель.