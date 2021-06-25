Грозы обещают в Петербурге в выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мощный грозовой фронт надвигается на Петербург. Но придет он не в пятницу, а в субботу. О том, что в выходные ожидается резкое ухудшение погоды - пойдет гроза с ливнями и градом - со ссылкой на синоптиков сообщает городское управление МЧС.

- 26 июня в Санкт-Петербурге во второй половине ночи и днем ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, град. При грозе - порывистый ветер, - предупреждает пресс-служба экстренного ведомства.

А в городском гидрометцентре уточняют, что непогода обрушится на Петербург и в воскресенье, 27 числа. Ночью будет кратковременный дождь, а вот во второй половине дня местами ожидаются грозы с ливнями. Града, правда, не обещают. Зато сильный, порывистый ветер будет.

Атмосферное давление в выходные сильно не изменится, дневная температура составит +25...+27 градусов.