Уголовное дело возбудили после смертельного падения 3-летнего мальчика из окна в Сосновом Бору

СК возбудил уголовное дело после падения 3-летнего ребенка из окна в Сосновом Бору Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Ленинградской области 25 июня 2021 года возбудил уголовное дело после гибели трехлетнего малыша, упавшего из окна 8-го этажа. Трагедия произошла утром в Сосновом Бору. Тело ребенка нашли рядом с домом.

- Возле дома 19 по улице 50-ти лет Октября было обнаружено тело 3-летнего ребенка, который выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. После получения информации на место происшествия был незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы, - сообщили в комитете.

Специалисты провели проверку, по итогам которой возбудили дело по части 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание - до двух лет тюрьмы. Сейчас продолжается расследование для того, чтобы установить виновных.

СК напомнил, что расчитывать на москитные сетки нельзя - они не могут выдержать вес ребенка. Следует ставить на окна специальные фиксаторы, отодвигать мебель от окон, а также не оставлять детей без присмотра.