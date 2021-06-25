Подземный ж/д тоннель для поездов построят под аэропортом «Пулково» к 2025 году

К аэропорту "Пулково" пустят поземный ж/д тоннель. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном еще раз подтвердили намерение дотянуть железнодорожную ветку до аэропорта Пулково. Причем, если верить объявленным планам, поезда будут проходить под терминалом, по тоннелю.

- В составе внутригородского маршрута «Ораниенбаум - Белоостров» предполагается обеспечение железнодорожного сообщения с аэропортом «Пулково». Это будет подземный туннель под аэропортом – уникальное решение с точки зрения обеспечения транспортной доступности, - заявил глава Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков, слова которого приводит пресс-служба городской администрации.

Ранее такие идеи уже озвучивались, но подтверждение со сроками строительства появилось только сейчас. Проект, по словам Полякова, увязан с модернизацией самого аэропорта и будет реализован к 2025 году.

Кроме того, уже сейчас идет реконструкция железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе в районе платформы «Аэропорт». Здесь расширят проезд, убрав «бутылочное горлышко», которое постоянно собирает пробки.

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