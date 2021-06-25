На «Чкаловской» пытались пронести в метро гранату

На "Чкаловской" задержали пассажира с гранатой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Сюрприз» в виде гранаты Ф-1 нашли при проверке обычного пассажира сотрудники службы безопасности метрополитена, работающие на станции «Чкаловская». В сумке молодого мужчины, которую они решили пропустить через сканер, обнаружилось что-то подозрительное, похожее на «лимонку».

- 24 июня, в 20:20 поступило сообщение о том, что при досмотре вещей пассажиров на станции метрополитена «Чкаловская» у гражданина 2000 года рождения обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

В метро мужчину, естественно, не пустили. Его передали в руки полицейских, которые забрали пассажира и его сумку с содержимым в отделение.

Была ли граната настоящей, или же учебной, не сообщается.