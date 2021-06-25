Пробки собрались в центре Петербурга из-за перекрытий дорог перед «Алыми парусами»

Центр Петербурга встал в пробках.

Праздник выпускников «Алые паруса» стал причиной пробок в центре Петербурге. К шоу, которое начнется вечером 25 и закончится в ночь на 26 июня, уже перекрыли часть дорог. На примыкающих к ним улицах машины встали в плотные заторы.

Так, практически не едет Садовая улица на участке от Инженерной улицы к Сенной площади. И в обратную сторону о Никольских рядов до Инженерного замка, где всем приходится уходить направо - прямо проезд закрыт.

Параллельно стоит набережная Фонтанки, а поперек - улица Пестеля, инженерная и Белинского до Литейного проспекта. Сам Литейный замер от улицы Жуковского до Чайковского.

Все плохо на Кирочной, Маяковского, Некрасова.

Пробки стоят на набережной Фонтанки, набережной канала Грибоедова, на Конногвардейском бульваре и улице Декабристов в обе стороны к улице Глинки.

И это далеко не полный список заторов. На метро и даже пешком будет быстрее.

Напомним, что «КП-Петербург» будет вести онлайн-трансляцию с «Алых парусов».