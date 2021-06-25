Футбольный фанат из Египта застрял в Петербурге, отдав деньги за попутку до Москвы мошеннику

Поездка на Евро в Петербург закончилась для болельщика из Египта неудачно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Не самые приятные впечатления от посещения Петербурга остались у футбольного болельщика из Египта, который приезжал в город на Неве посмотреть матч между сборными Швеции и Польши, состоявшийся 23 июня. Иностранец, который хотел уехать в Москву на попутке, лишился денег и застрял в городе на Неве.

- Вечером 24 июня гражданин Египта пришел в отдел полиции Выборгского района. Он, студент московского Университета дружбы народов, рассказал, что собрался возвращаться в Москву, в общежитие. Подвезти иностранца в мобильном приложении для поиска попутчиков вызвался некий Максим, который запросил 10 тысяч рублей, - пишет «Мойка 78».

Египтянина не насторожило, что водитель попросил перевести ему оплату вперед. Иностранец отправил деньги через интернет-банк, но в назначенное время машина за ним так и не приехала.

Погуляв по Петербургу фанат футбола понял, что его надули и отправился в полицию. Теперь «Максима» ищут, а вот доехал ли египтянин до столицы, так и осталось неизвестным.