За убийство у Ростральной колонный молодой петербуржец отделался условным сроком

Суд оставил на свободе петербуржца, убившего мужчину у Ростральных колонн. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Удивительно мягкий приговор человеку, убившему мужчину у Ростральной колонны, вынес Василеостровский районный суд Петербурга. Обвиняемому грозило до 15 лет колонии строгого режима, но в итоге он получил три. И условно.

- Ночью 22.09.2018 года, находясь у Ростральной колонны, в ходе ссоры, используя в качестве оружия нож-бабочку, обвиняемый нанес не менее одного удара в грудь А. Смерть А. наступила в 09:05 того же дня в Покровской больнице, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам обвиняемый, которому тогда не было и 18 лет, в ходе расследования пояснял, что гулял на Стрелке Васильевского острова с друзьями. Все были пьяны. В какой-то момент один его друг заявил, что его оскорбил мужчина из соседней компании. Тогда обвиняемый решил разобраться.

Он с приятелем подошли к столику, за которым сидели люди, началась ругань и приятеля ударили стулом. В ответ обвиняемый достал нож-бабочку и..все. Далее якобы ничего не помнит.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» петербуржцу грозило 15 лет колонии, но судья дал ему три года условно с испытательным сроком пять лет.