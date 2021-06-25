Невский проспект стал пешеходным перед «Алыми парусами»

Невский проспект перекрыли от Садовой к Дворцовой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Невский проспект от Садовой улицы и до Дворцовой площади стал пешеходным. Вечером пятницы здесь, как и во всей центральной части города, перекрыли движение транспорта. Все это - подготовка в празднику выпускников «Алые паруса». Но если на них пустят только школьников с пригласительными билетами, то погулять по главной магистрали города могут все желающие.

- На «Алые паруса» приглашены исключительно выпускники школ Санкт Петербурга и Ленинградской области. Такое бывает только раз в жизни. Они заслужили этот праздник, - отмечал ранее губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отметим, что кроме ограничения в движении транспорта, в том числе наземного общественного, изменится и работа метрополитена. С 21:00 будут закрыты на вход и выход пять станций метро: «Горьковская», «Адмиралтейская», «Спортивная-1» и «Спортивная-2», «Гостиный двор».

Также в центре города до утра закроются все кафе и рестораны, а алкоголем в городе не торгуют уже с утра.