В Смольном изучают вопрос строительства 703-метровой башни у «Лахта Центра»

703-метровая башня может появиться на насыпном острове рядом с "Лахта Центром". Фото: Газпром/YouTube

Власти Петербурга действительно рассматривают возможность строительства 703-метрового небоскреба, который расположится по соседству с «Лахта Центром» и окажется в полтора раза выше его.

- По вопросу строительства 703-метрового небоскреба «Лахта Центр-2», архитектурная концепция представлена публичным акционерным обществом «Газпром», сообщаю, что правительством Санкт-Петербурга в настоящее время рассматривается возможность размещения объекта с заявленной высотностью. Решение о строительстве не принято, - говорится в ответе губернатора Петербурга Александра Беглова на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

Документ опубликован в соцсетях последнего.

Напомним, что планы по созданию второй башни озвучил в мае 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер. Высота небоскреба выбрана неслучайна и отсылает к дате основания Петербурга.

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