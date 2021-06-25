Присяжные огласили вердикт по делу петербурженки, зарезавшей соседа по коммуналке

В Петербурге суд присяжных назвал виновной женщину, зарезавшего соседа по коммуналке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге присяжные огласили свой вердикт насчет уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы коммунальной квартиры на улице Глинки, которая зарезала своего соседа. Все произошло на кухне из-за какой-то бытовой мелочи, разросшейся позже в кровавую ссору. Женщина ударила мужчину ножом в живот, вследствие чего он скончался на месте.

- Обвиняемая вину не признала и пояснила, что все произошло совершенно случайно. Коллегия присяжных единодушно признала женщину виновной. Также присяжные решили, что она не заслуживает снисхождения, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По уголовной статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, окончившееся смертью, жительнице коммуналки грозит до 15 лет лишения свободы.