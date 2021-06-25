В Петербурге закончилась вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»

В Петербурге закончились запасы "ЭпиВакКороны". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге закончились запасы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. К слову, пару дней назад горожане «разобрали» и остатки «КовиВака». Только лишь «Спутник V» сейчас в избытке. Город ждет новых поставок вакцин, чтобы у жителей вновь был выбор.

- Сейчас есть лишь остатки вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи, - поясняют в Смольном.

Добавим, что в городе по-прежнему работают 134 прививочных пунктов, не считая 25-ти мобильных. Рост заболеваемости коронавирусом продолжается. Похоже, жители Петербурга осознали текущее положение дел и массово ринулись на прививки – за минувший день установлен новый рекорд по числу вакцинаций.