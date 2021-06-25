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Общество25 июня 2021 21:42

Глава ЗакСобрания Петербурга дал напутствие выпускникам школ

Вячеслав Макаров пожелал брать пример с Александра Невского
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургских выпускников поздравили с окончанием учебы в школе.

Петербургских выпускников поздравили с окончанием учебы в школе.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поздравил выпускников городских школ с окончанием учебы и дал несколько напутствий на будущее. По словам Вячеслава Макарова, бывшие школьники являются не просто наследниками великих традиций жителей Ленинграда, но и носителями уникального блокадного кода. Это знание, как считает парламентарий, служит монолитом, опорой в жизни.

- Вы закончили школу в необычный год. Это год 800-летия небесного покровителя Санкт-Петербурга, святого благоверного князя Александра Невского – великого полководца, мудрого управителя и талантливого дипломата. Вдумайтесь: в день Невской битвы ему было всего 19 лет – чуть больше, чем вам. Пусть духовный подвиг славного предка вдохновляет вас на новые успехи и свершения – ради нашей любимой Родины! - сказал Вячеслав Макаров.

Добавим, что в эти минуты на Дворцовой площади вовсю идет концерт в рамках «Алых парусов».