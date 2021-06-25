458 школьников из Петербурга набрали 100 баллов на ЕГЭ

458 петербургских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном подвели первые итоги сдачи ЕГЭ среди 11-классников. 100 баллов на экзаменах получили 458 выпускников. 24 юных петербуржца получили 200 баллов на двух ЕГЭ, и только лишь одна девочка, Полина Ефимова из лицея №470, заработала ровно 300 баллов, сдав три предмета. Средние показатели результатов ЕГЭ в Северной столице выше, чем по России.

- У нас в городе созданы все условия для того, чтобы сегодняшние выпускники могли расти, развиваться и раскрыть свой потенциал. А успех зависит только от их личной инициативы, уверенности в своих силах и желания идти вперед, - подчеркивает вице-губернатор Ирина Потехина.

Добавим, что на «Алые паруса» в этом году выдали почти 30 тысяч пригласительных билетов. Концерт на Дворцовой площади в самом разгаре.